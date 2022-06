Hanoï (VNA) – L’ambassade du Japon au Vietnam a annoncé le 17 juin l’organisation d’un concours de création de logo pour célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (1973-2023).



Ce concours de création de logo à utiliser dans les programmes d’échange et de célébration est ouvert à tous, sans distinction de nationalité, d'âge, de profession… Chaque personne ou groupe peut envoyer une oeuvre à l’adresse 50japan-vn@ha.mofa.go.jp. La date limite est le 7 juillet 2022.



Le concours n'accepte que les œuvres originales conçues par les participants eux-mêmes, qui n'ont pas été publiées avant, sans risque de porter atteinte au droit d'auteur, aux droits de marque ou aux intérêts de parties tiers.



L’annonce des résultats du concours et la cérémonie de remise des prix auront lieu en septembre 2022.



L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, espère que cet événement contribuera à promouvoir les relations entre les deux pays.-VNA