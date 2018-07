Photo d'illustration: VNA



Hanoi (VNA) – Le concert spécial Toyota 2018 aura lieu le 13 juillet prochain à l’Académie nationale de musique du Vietnam, à Hanoi, dans le cadre des activités de célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Japon (1973-2018).

Il s’agit de la 21e édition au Vietnam de cet évènement coorganisé par Toyota Vietnam et l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) en vue de renforcer les échanges culturels et musicaux entre les deux pays.

Les artistes vietnamiens et japonais vont interpréter des œuvres louant l’Oncle Ho comme "Nguoi ve dem toi ngay vui" du professeur et artiste du peuple Trong Bang ou plus classique comme la symphonie N° 9 en si mineur, op. 104 "Du Nouveau Monde" du compositeur Drovak, le tout sous la direction du chef d'orchestre japonais Tetsuji Honna. -VNA