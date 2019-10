Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a effectué du 15 au 19 octobre une visite de travail en Inde, dans le but de promouvoir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Sur invitation du gouvernement japonais, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc va assister aux cérémonies d’intronisation de l’empereur japonais Naruhito, prévues les 22 et 23 octobre à Tokyo.

Le Parti et l’Etat s’intéressent à l’agriculture, à la campagne et aux paysans durant le processus d’édification et de développement du pays.