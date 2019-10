Hanoi (VNA) – Mettant en œuvre l’agenda de tout le mandat, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat a convoqué son 11e Plénum du 7 au 12 octobre à Hanoi pour débattre et se prononcer sur les projets de rapport à soumettre au 13e Congrès national du Parti.

Vue du 11e plénum du Comité central du PCV. Photo: VNA

Le Comité central du Parti a également débattu d’un rapport sur la situation socio-économique et le budget de l’État en 2019, du plan de développement socio-économique et de budget de l’État pour 2020, ainsi que sur d’autres questions importantes.Le secrétaire général du Parti et le président de la République, Nguyên Phu Trong, a présidé et prononcé les discours d’ouverture et de clôture lors du plénum.1. Le Comité central du Parti a discuté et donné ses avis sur les projets de rapport à soumettre au 13e Congrès national du Parti : Le projet de rapport politique; le projet de rapport sur dix ans de mise en œuvre du Programme de construction nationale pendant la période de transition au socialisme (révisé et complété en 2011); le projet de rapport récapitulant la mise en œuvre de la stratégie socio-économique pour la période 2011-2020 et l’établissement d’une stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030; le projet de rapport examinant les résultats de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique pour la période 2016-2020 et les orientations et tâches de développement socio-économique pour la période 2021-2025; et le projet de rapport examinant la mise en œuvre du travail d’édification du Parti et l’application des Statuts du Parti du 12e mandat.Le Comité central du Parti a chargé le Bureau politique, sur la base des avis examinés par le Comité central du Parti et du rapport d’acquisition et d’explication du Bureau politique, de compléter les projets de documents susmentionnés en vue du déploiement des prochaines étapes.Le Comité central du Parti a convenu de proposer au 13e Congrès national du Parti de maintenir les Statuts actuels du Parti (non complété, révisé); et chargé le Bureau politique de recueillir les avis du Comité central du Parti et les suggestions des comités du Parti à tous les niveaux et des organisations du Parti afin de les ajuster au moyen de règlements et d’instructions du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat.2. Le Comité central du Parti a débattu et donné ses avis sur le rapport sur la situation socio-économique et l’exécution du budget de l’État en 2019, le plan de développement socio-économique pour 2020, le budget prévisionnel de l’Etat pour 2020 et le plan financier et budgétaire pour 2020-2022.Le Comité central du Parti a chargé le Bureau politique, en se basant sur les avis examinés par le Comité central du Parti et le rapport d’acquisition et d’explication du Bureau politique, de compléter les documents et de tirer les conclusions ; et chargé la Commission des affaires du Parti au sein du gouvernement de compléter le rapport et de le soumettre à la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature pour examen et décision.3. Le Comité central du Parti a examiné, discuté et formulé des suggestions aux documents: un rapport sur le règlement par le Bureau politique de questions importantes depuis le 10e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat et un rapport sur le travail financier du Parti en 2018.4. Le Comité central du Parti a élu quatre membres supplémentaires à la Commission d’inspection du Comité central du Parti du 12e mandat; a examiné et décidé d’expulser du Parti Nguyên Bac Son, ancien membre du Comité central du Parti du 10e mandat et ancien chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti; et Truong Minh Tuân, membre du Comité central du Parti du 12e mandat, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité des affaires du Parti et ancien ministre de l’Information et de la Communication.5. Le Comité central du Parti a appelé l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, à renforcer la solidarité et l’unité, à promouvoir les acquis importants et intégraux obtenus au cours des neuf premiers mois de 2019; à ne ménager aucun effort pour surmonter les difficultés et les défis; à lutter résolument et persévéramment pour sauvegarder fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unification et l’intégrité territoriale du pays; à maintenir fermement l’environnement pacifique et stable; à accomplir les objectifs et les tâches fixés pour 2019-2020 et tout le mandat du 12e Congrès national du Parti; et à organiser avec succès des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 13e Congrès national du Parti. – VNA