Panorama de la première session de l'AN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 au Vietnam évoluait rapidement, la première session de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) s'est clôturée ce mercredi à Hanoï après neuf jours de débats, trois jours plus tôt que prévu.

L'AN a suivi la situation réelle et décidé de compléter la résolution de la session, créant une base juridique pour que le gouvernement et le Premier ministre soient plus proactifs et flexibles dans la direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.

Lors de la première session, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a prononcé un discours devant l'AN, dans lequel il a souligné les orientations permettant à la 15e AN de continuer d'innover, de perfectionner et d'améliorer la qualité, l'effet et l'efficacité de ses activités. L'AN a promulgué 29 Résolutions, dont 17 sur la structure organisationnelle de l'appareil et du personnel et 11 résolutions thématiques et une résolution générale à la première session. L'AN a également examiné les rapports, évalué les résultats de la mise en oeuvre des plans et solutions.

Le succès de la première session contribue à créer une prémisse, une motivation et ouvrir un bon début de la 15e législature de l'AN.

Sous la direction du Bureau politique, du Secrétariat, de l'AN et des organes concernés, les élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres des Conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2021-2026 ont été couronnés de succès.

L'AN a approuvé le nombre de membres du Comité permanent de l'AN, la structure organisationnelle du gouvernement, et le nombre de membres du gouvernement.

L'AN a élu et ratifié la nomination de 50 dirigeants dans l'appareil d'État et de quatre juges du Tribunal populaire suprême.

Dans la résolution de sa première session, l'AN a affirmé que tout le système politique, tout le peuple, toute l'armée et la communauté des entreprises ont fait des efforts pour surmonter les difficultés et les défis, en vue de contrôler la pandémie de COVID-19 et d'accomplir les tâches de développement socio-économique.

Face aux évolutions compliquées du COVID-19, l'AN demande au gouvernement, au Premier ministre, aux branches et secteurs et localités d'être proactifs pour suivre de près la situation actuelle, de mettre en oeuvre les mesures plus drastiques et efficaces pour repousser la pandémie, de réduire les coûts des conférences et des visites de travail dans le pays et à l'étranger, et d'économiser les dépenses régulières de cette année de 10% supplémentaires. -VNA