Photo : VNA

Hanoï, 9 octobre (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, treizième exercice, a conclu son sixième Plénum le 9 octobre au matin avec la séance de clôture présidée par le membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Lors de la séance de clôture, le membre du Bureau politique et Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un rapport recueillant des commentaires et donnant des explications sur la situation socio-économique et le budget de l'État en 2022 et les plans pour 2023, le plan d'ajustement salarial, le plan financier et budgétaire 2023-2025 et le sprojet d'orientation du plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, selon un communiqué de presse du Bureau du Comité central du Parti.Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et président de la Commission économique du Comité central du Parti, a présenté un rapport donnant des explications sur le projet visant à continuer d'accélérer l'industrialisation et la modernisation nationales d'ici 2030 avec une vision pour 2045.Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centraler des Affaires intérieures, Phan Dinh Trac, a présenté un rapport sur les commentaires et les explications sur le projet visant à continuer à construire et à perfectionner l'État socialiste de droit du Vietnam dans la nouvelle période.Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente de sa Commission d'organisation, a présenté un rapport demandant des avis et donnant des explications sur le projet d'examen de la mise en œuvre sur 15 ans de la Résolution adoptée lors du cinquième Plénum du 10e Comité central du Parti sur la poursuite du renouvellement de la direction du Parti sur le système politique.Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, a présenté un projet de Résolution du sixième Plénum du 13e Comité central du Parti.Ensuite, le Comité central du Parti a adopté la Résolution du sixième Plénum du 13e Comité central du Parti.Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a prononcé le discours de clôture.- VNA