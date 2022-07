Hanoi, 10 juillet (VNA) – Face à l’essor du numérique au Vietnam, le Groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam (VNPT) a élaboré et mis en place des solutions destinées à accélérer la transition numérique de l’économie, de la société, de l’administration publique, mais aussi à développer une forme de main-d’œuvre numérique. Ce processus a donné des résultats encourageants. Le logiciel de cabinet électronique VNPT e-Cabinet s’avère de plus en plus efficace.

Un représentant du groupe VNPT présente le logiciel de cabinet électronique VNPT e-Cabinet. Photo: dienbien.vnpt.vn



L’e-cabinet, ou cabinet électronique, vise à aider les services publics et des entreprises à changer de méthodes de travail. Ce logiciel permet de réduire l’utilisation du papier et de stimuler l’utilisation de documents électroniques, ce qui est important pour améliorer la gestion et créer un environnement de travail moderne et civilisé.

L’e-cabinet aide également à réduire le nombre de documents administratifs et les coûts d’impression, à raccourcir le temps de préparation d’une réunion, à améliorer l’interaction entre les participants à une réunion et la qualité du travail en général.

L’e-cabinet s’intègre facilement aux applications via le système API et est capable de se connecter avec d’autres équipements tels que l’écran de la télévision, la machine à QR Code, l’ordinateur portable ou encore la tablette. Grâce à son interface conviviale, le système e-Cabinet est capable de mettre à jour, de stocker et de gérer des documents pour les réunions, ainsi que de proposer un vote électronique avec des signatures numériques via une carte sim mobile PKI. Il envoie également des messages, des courriels électroniques et des notifications aux membres du Cabinet.

Compte tenu de ses nombreux avantages, le système de salle de réunion sans papier permet d’économiser du temps et de réduire les coûts, tout en aidant les responsables des provinces et des villes à prendre des décisions opportunes, rapides et précises, comme l’a souligné Huynh Quang Liêm, directeur général du groupe VNPT.

«C’est une application pratique que les organes administratifs peuvent utiliser au quotidien. Je pense que cette application simple à utiliser, se développera de plus en plus dans un écosystème multi-applications de l’administration en intelligence artificielle», a-t-il noté.

La solution VNPT e-Cabinet est déployée sur une infrastructure de cloud computing dans les centres de données standard Uptime Tier3 de VNPT. Par conséquent, les données sont toujours disponibles, sûres et sécurisées au plus haut niveau. Le système est conçu dans une structure avancée, équipée de nombreuses fonctionnalités et outils mis à jour, apportant ainsi de nombreux avantages aux utilisateurs.

VNPT e-Cabinet comprend un système de signature numérique, un système de documents électroniques qui est chargé de surveiller, inciter et examiner l’exécution des tâches et un système de réunion sans papier. L’application est construite de manière professionnelle et méthodique, assurant la gestion et le suivi du contenu de la réunion des responsables et des délégués avant, pendant et après la réunion. De fait, VNPT e-Cabinet est très apprécié par les autorités, du niveau central au niveau local. Témoin Nguyên Chi Kiên, un responsable du Bureau gouvernemental.

«L’Office du gouvernement est passé à un mode de fonctionnement sans papier. Désormais, tous les documents sont envoyés aux ministères, aux secteurs et aux localités par voie électronique. En un instant, les invitations aux réunions signées numériquement par les responsables du bureau gouvernemental sont immédiatement transmises aux membres du gouvernement. Les documents de réunion sont continuellement mis à jour sur le réseau électronique et les membres du gouvernement peuvent les consulter juste avant le début de la réunion», indique-t-il.

L’e-cabinet a permis d’améliorer l’efficacité de la direction et de la gouvernance des responsables des provinces et des villes et d’économiser jusqu’à 50% sur les frais d’impression et de livraison des documents.

Ces dernières années, les gouvernements et les entreprises des pays à travers le monde, dont le Vietnam, doivent faire face au défi de l’adaptation aux avancées scientifiques et technologiques. Avec l’explosion de la révolution industrielle 4.0, la transformation numérique est devenue une tendance inévitable pour le développement des organisations, des entreprises et de tous les domaines de la vie sociale.

En tant que l’un des premiers groupes de télécommunications et de technologies de l’information au Vietnam, VNPT joue un rôle primordial dans la révolution numérique du pays. Le groupe est pionnier dans l’instauration de la gouvernance et de l’économie numérique du Vietnam. Ambitionnant de devenir un leader dans la transformation numérique au Vietnam, il a lui-même appliqué la transformation numérique dans la gestion d’entreprise. Sur la base des technologies IoT, Big Data, BlockChain, VNPT a réussi à créer des produits et services numériques supérieurs au Vietnam.

Actuellement, ce groupe est un fournisseur de solutions et d’écosystèmes numériques couvrant tous les domaines: éducation, santé, agriculture, ville intélligente,...

Ces derniers temps, VNPT a participé à des projets de transition numérique importants du gouvernement et des entreprises. Il est devenu un groupe économique dynamique avec une stratégie d’investissement pour le développement des écosystèmes, des solutions et des services numériques innovants dans tous les domaines. VNPT s’engage à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement dans la mise en place d’une série de solutions technologiques pour le projet de mise en place de l’e-gouvernement. De nombreuses entreprises considèrent VNPT comme un partenaire qui fournit des infrastructures numériques, mais également des solutions pour une transition numérique complète de l’entreprise. Les plateformes hightech (Intelligence Artificielle, IoT, Big Data) sont utilisées pour améliorer la gestion et résoudre des problèmes de transformation numérique en fonction de chaque entreprise, tout en optimisant l’expérience de la clientèle. – VOV/VNA