Ninh Thuân (VNA) - La province côtière de Ninh Thuân (Centre) a publié un plan pour lancer une campagne contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Le Huyen.

Des bateaux de pêche à Ninh Thuân. Photo: VNA

Le responsable a déclaré que la province continuera de sensibiliser aux exigences légales pour empêcher la pêche illégale dans les eaux étrangères et exploitera efficacement les dispositifs de surveillance des navires.Ninh Thuân améliorera également la gestion des bateaux de pêche, mettra à jour les informations sur la base de données nationale des pêches VNfishbase et accordera des licences de pêche et de sécurité alimentaire aux bateaux conformément aux dispositions sur la traçabilité de l’origine des produits.Les patrouilles seront renforcées et les infractions seront sévèrement sanctionnées.Un mécanisme de coordination entre les autorités de Ninh Thuân, Binh Thuân et Bà Ria-Vung Tàu a été mis en place pour lutter contre la pêche INN.Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural et le Commandement provincial des gardes-frontières ont été chargés de travailler avec les localités dont les eaux adjacentes aux pays étrangers à cet égard.Jusqu’à présent, les 812 bateaux de pêche de 15 mètres de long à Ninh Thuân ont tous été autorisés à pêcher au large et 806 d’entre eux ont reçu des certificats de sécurité sanitaire des aliments.Parallèlement, 798 de ces bateaux de pêche, soit 98,3% de la flotte provinciale, ont été équipés de dispositifs de surveillance, a déclaré le chef du Département provincial des pêches, Dang Van Tin.Depuis le début de cette année, le département a effectué plus de 30 patrouilles en mer et imposé des amendes administratives dans 21 cas. Aucun bateau n’a violé les eaux étrangères ou pratiqué la pêche INN. – VNA