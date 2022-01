Les préparatifs pour assurer la sécurité des élèves de la 7e à la 12e année à leur retour dans les écoles de Hanoï après les vacances du Nouvel An lunaire sont en cours.

Le Trung Tin et d'autres étudiants vietnamiens de l'Ecole de langue japonaise Goto ont préparé un repas pour célébrer la fin de l'année et invité les enseignants de l'école et des habitants locaux.