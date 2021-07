Des délégués rendent hommage aux héros morts pour l’indépendance nationale et les relations entre les deux pays, lors de la cérémonie à la pagode Phat Tich dans la ville de Luang Prabang. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - A l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le consulat général du Vietnam à Luang Prabang a organisé mercredi une cérémonie pour rendre hommage aux héros morts pour l’indépendance nationale et les relations entre le Vietnam et le Laos.



L’événement, tenu à la pagode Phat Tich dans la ville de Luang Prabang, a eu lieu en présence du consul général vietnamien Nguyen Dang Hung, de représentants de l’Association des Vietnamiens et d’entreprises vietnamiennes à Luang Prabang.



Le consul général vietnamien Nguyen Dang Hung a déclaré que cet événement annuel aidait les Vietnamiens à Luang Prabang, notamment les jeunes, à revenir sur la tradition de solidarité entre le Vietnam et le Laos. -VNA