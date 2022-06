Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni samedi matin 4 juin à Hanoï pour commenter la mise en œuvre, la liste de prévision et les ressources financières pour tâches et projets du Programme de développement et de relance socio-économiques ; le plan d'utilisation des ressources financières ; des ressources restantes du budget central de 2021...

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a présidé la séance de discussions.

Le Comité permanent a estimé que la Résolution No 43/2022/QH15 sur les solutions financières et monétaires pour soutenir le Programme de relance et de développement socio-économique de 2 ans (2022-2023) avait été approuvée par l'Assemblée nationale au début de 2022, lors de sa séance extraordinaire. Cependant, jusqu'à présent, cinq mois se sont écoulés, aucune liste précise sur les projets pour la soumettre au Comité permanent n'a été élaboré.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Selon le président de l'Assemblée nationale, le retard dans la mise en oeuvre du programme affectera son efficacité, tout en demandant d’accélérer l’élaboration de la liste pour mettre en œuvre rapidement ce programme.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la proposition du gouvernement de consacrer 9.620 milliards de dongs (413,6 millions de dollars) du total de 176.000 milliards de dongs (mentionnés dans la résolution n° 43/2022/QH15) pour allouer trois projets d'autoroute que sont l'autoroute Chau Doc-Can Tho-Soc Trang pour la première phase (3.800 milliards de dongs), l'autoroute Khanh Hoa-Buon Ma Thuot pour la première phase (2.330 milliards de dongs), l'autoroute Bien Hoa-Vung Tau pour la première phase (3.800 milliards de dongs). - VNA