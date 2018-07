Ouverture du colloque sur l’évolution du gaz et de la poussière dans la galaxie, le 9 juillet à l'ICISE. Photo: ICISE/CVN

Quy Nhon (VNA) - Environ 70 scientifiques venus d’une vingtaine de pays et territoires participent du 9 au 14 juillet au colloque international portant sur le cycle cosmique de la poussière et du gaz dans notre galaxie: des anciennes aux jeunes étoiles. Celui-ci se tient au Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE) à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).



Organisé dans le cadre d’une série de colloques de l’Association "Rencontres du Vietnam", cette conférence est un lieu de rencontre pour les astrophysiciens et scientifiques qui étudient les questions concernant l'environnement autour d’étoiles anciennes et l'origine du système solaire.



L’événement consiste essentiellement à discuter des problèmes physiques et chimiques du gaz et de la poussière dans la galaxie. Seront également discutés les sujets concernant les connaissances les plus récentes sur le gaz et la poussière dans les régions avoisinantes des étoiles dites AGB (asymptotic giant branch en anglais); des superstars, des nébuleuses, ainsi que la formation des nuages géants.



En outre, plusieurs sessions spéciales seront dédiées à la discussion sur les origines et l'évolution de la matière dans le système solaire (météorites, comètes, etc.). Des récentes observations, en particulier avec l’observatoire ALMA (Atacama Large Millimeter Array en anglais), ont conduit à de grandes avancées dans l'étude de l'évolution de la galaxie.



L’événement est organisé par l’Association "Rencontres avec le Vietnam", l’Université Bordeaux de France ainsi que le Centre national d’études spatiales du Vietnam. Il s’agit du 3e colloque sur l’astronomie, organisé par les "Rencontres du Vietnam", dont le premier s’intitulait "Souffler dans le vent" en 2016, et le 2e "La formation des étoiles dans des environnements différents" en 2017.



L’Association "Rencontres du Vietnam", est une association à but non lucratif dont la mission est de développer l’échange et le partage d’expériences entre le Vietnam et le reste du monde dans les domaines des sciences et de l’éducation. Elle est dirigée depuis 1993 par le Professeur Trân Thanh Vân, directeur de recherche émérite au CNRS. L’Association organise au Vietnam, depuis 1993, et de façon régulière, des conférences scientifiques internationales de haut niveau. L’objet principal est de permettre aux chercheurs vietnamiens de nouer des contacts avec leurs collègues du monde entier afin de développer collaborations et échanges scientifiques. De nombreuses personnalités scientifiques de premier plan, dont plusieurs Prix Nobel, y ont participé, parmi lesquels Jack Steinberger, Norman Ramsey, Gerard’t Hooft, Georges Charpak ou Frédérick Bordry. -CVN/VNA