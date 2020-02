Photo: VNA



Berlin (VNA) - L’Institut Asie-Afrique relevant de l’Université de Hambourg, en Allemagne, a organisé le 30 janvier la 3e édition de son colloque international sur la Mer Orientale.

Présidant le colloque, le professeur Thomas Engelbert de l’Université de Hambourg a estimé que le déploiement par la Chine du bateau de recherche Haiyang Dizhi 8 et d'escorteurs dans la zone économique exclusive du Vietnam l’année dernière avait entraîné l'augmentation des tensions et l'instabilité dans la région. Selon lui, les tensions en Mer Orientale attirent de plus en plus l’attention de la communauté internationale, dont l’Union européenne, car elles ont des impacts considérables sur la stabilité et le développement de la région.

Le docteur Takashi Hosoda, de l’Université Charles de Prague, en République tchèque, a affirmé que la revendication de la ligne en neuf traits avait été rejetée par le droit international. Pour empêcher les actions illégales en Mer Orientale, la communauté internationale doit aider les pays de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) à améliorer leurs compétences dans la gestion de leurs zones maritimes, établir des sanctions vis-à-vis des infractions du droit international en Mer Orientale, a-t-il poursuivi.

De son côté, le docteur Gerhard Will, ancien expert sur la Mer Orientale du Fonds allemand de science politique (SWP), a indiqué que la Chine devrait renoncer à la militarisation en Mer Orientale et se montrer prête à coopérer dans les domaines de la sécurité et de l’économie sur la base de l’égalité et du respect du droit international.

En outre, les participants ont discuté des défis, risques, opportunités dans une nouvelle situation en Mer Orientale, de l'importance de la Mer Orientale dans les stratégies et les visions des grandes puissances, des solutions pour éviter les conflits, instaurer la confiance et régler les différends en Mer Orientale, etc. -VNA