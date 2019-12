Le vice-ministre de l'Intérieur Trieu Van Cuong. Photo: moha.gov.vn



Hanoï (VNA) - L'Université de l'Intérieur de Hanoï du ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France au Vietnam et l'Institut de gouvernance Chandler de Singapour ont organisé vendredi un colloque international sur la formation des ressources humaines au service de l'intégration internationale.

Ce colloque a attiré la participation des gestionnaires, des experts et scientifiques du Vietnam, de France, d'Italie, de Russie, de Suède, de Singapour, de Malaisie, du Cambodge et du Nigéria.

Le vice-ministre de l'Intérieur Trieu Van Cuong a déclaré que le gouvernement vietnamien avait mis en œuvre de nombreuses activités de coopération avec des pays ayant une riche expérience dans la réforme administrative.



Ce colloque s'inscrit dans les efforts communs visant à améliorer la qualité du personnel, contribuant à la réforme administrative, a-t-il déclaré.

L'État vietnamien considère la formation du personnel comme une exigence à la fois immédiate et durable. C'est pourquoi, le travail doit être effectué régulièrement afin d'augmenter la capacité des cadres et de s'orienter vers une administration professionnelle et moderne, a déclaré le professeur associé et docteur Nguyen Ba Chien, recteur de l'Université de l'Intérieur.



Les interventions présentées lors du colloque ont mis en évidence les huit grandes tendances mondiales ayant un impact sur le développement des États dans le monde, dont le Vietnam. -VNA