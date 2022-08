Colloque international de biologie intitulé "Collaborations et partage dans la recherche scientifique", le 17 août à Quy Nhon.

Photo : ICISE/CVN

Hanoï (VNA) - Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE) accueille, du 17 au 19 août dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), le colloque international de biologie intitulé "Collaborations et partage dans la recherche scientifique".



Tenue en marge des 18es "Rencontres du Vietnam", la 5e édition du colloque de biologie est organisée grâce au soutien du ministère des Sciences et des Technologies, de l'organisation "Rencontres du Vietnam", de la Fondation Vingroup Innovation (VinIF) et de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH).



Ce séminaire international est un forum permettant aux scientifiques, surtout les jeunes, de présenter les derniers résultats de la recherche scientifique, d’échanger des idées et de trouver des financements.



L’événement met un point d’honneur à favoriser les échanges entre scientifiques. Il vise également à aider les jeunes scientifiques à se perfectionner dans leurs domaines et leurs méthodes via des rencontres avec des scientifiques émérites.



Avec quatre éditions à son actif, dont la première s’est tenue en 2017, cet événement ne cesse de grandir et attire l'attention d’un nombre croissant de scientifiques de l’ensemble du pays.



Cette année, pour la première fois, il est organisé à titre international, attirant ainsi 379 participants venus de 16 pays et territoires (France, Inde, Singapour, Thaïlande, etc.).-CVN/VNA