Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur Vu Ho, chef p.i des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a participé à la 8e réunion du Groupe de travail du Conseil de coordination de l'ASEAN (ACC) sur les urgences de santé publique (ACCWG-PHE) et à une Réunion consultative conjointe de l'ASEAN (JCM), le 20 avril.



Ces réunions ont été organisées virtuellement, sous la présidence du Cambodge, président de l’ASEAN en 2022. Elles ont vu la participation d’officiels des pays membres de l’ASEAN pour les coopérations dans la politique-sécurité, l’économie, la culture et la société, la santé.



Lors des réunions, l’ambassadeur Vu Ho a déclaré saluer les résultats de la mise en oeuvre des initiatives de réponse au COVID-19. Il a suggéré de renforcer la sensibilisation du public à la prévention et au contrôle des maladies par le biais de diverses formes de communication adaptées à chaque groupe cible. Il a également proposé de promouvoir la création et la mise en service du Centre de l'ASEAN pour répondre aux urgences de santé publique et aux épidémies émergentes.



S'agissant du processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN, l’ambassadeur Vu Ho a réaffirmé le soutien du Vietnam aux priorités du Cambodge – président de l’ASEAN en 2022. Il a déclaré espérer que le 2e Forum de haut niveau de l’ASEAN sur la coopération sous-régionale serait organisé cette année, favorisant ainsi les échanges profonds sur la croissance durable et inclusive dans les sous-régions, ainsi que le processus d'édification de la Communauté de l’ASEAN. -VNA