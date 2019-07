Hanoi (VNA) – La chaîne CNN a présenté les 7 plus belles grottes du Vietnam. Selon CNN, au cours des dix dernières années, le Vietnam est devenu une destination de choix pour explorer les plus belles grottes du monde.

La grotte Son Doong. Photo: Telegraph



Le Vietnam possède certaines des meilleures grottes du monde. Les températures sont agréables toute l’année, les paysages de la jungle sont magnifiques, il y a des formations magnifiques ... Tout est intact et vierge, rien n’a été endommagé, a déclaré Howard Limbert, conseiller technique de la société de tourisme d’aventure Oxalis, basée dans la province de Quang Binh.



Pour ceux qui souhaitent explorer les mondes souterrains les plus fascinants du Vietnam, voici quelques aventures à considérer:



Son Doong et Hang En



Des plongeurs ont découvert un tunnel sous-marin qui relie la plus grande grotte du monde, Son Doong, au Vietnam, à une autre immense grotte.



Considérée comme la plus grande grotte du monde, Son Doong (qui signifie «grotte de la rivière de montagne») s’étend actuellement sur 38,5 millions de m3. Lorsqu’il sera officiellement connecté à la grotte Thung, il ajoutera 1,6 million m3 de volume supplémentaire.



Oxalis, en partenariat avec la British Cave Research Association, dispose d’un accès exclusif à la grotte, amenant chaque année de petits groupes de six à dix personnes lors de randonnées de quatre jours pendant la saison sèche.



Le premier jour, les voyageurs marchent environ une heure avant de s’arrêter pour déjeuner dans le village de Ban Doong.



Après quelques heures supplémentaires de marche, le groupe installe son campement à l’intérieur de la grotte Hang En (la troisième plus grande grotte du Vietnam) où vous pourrez nager dans les rivières souterraines et faire le plein de cuisine vietnamienne.



Le lendemain, les randonneurs continuent leur périple pour se rendre dans la grotte isolée de Son Doong, où ils enfileront des harnais de sécurité, puis utiliseront des cordes pour descendre le long d’une paroi rocheuse haute de 80m.



Une fois à l’intérieur, les voyageurs passent les deux prochains jours à explorer les fossiles anciens de l’immense grotte, la jungle souterraine, les stalagmites et les rivières souterraines.



Hang Va et Nuoc Nut



Bien que plus accessible que Son Doong, l’expédition dans la grotte reste une aventure offrant de nombreuses possibilités de marcher à travers un épais feuillage de jungle, de grimper sur des rochers, de traverser des rivières souterraines et d’admirer des stalactites et stalagmites surréalistes.



Hang Va, en particulier, est connu pour son extraordinaire champ de stalagmites. Pour y arriver, les visiteurs doivent traverser des terrains rocheux et des pentes abruptes avec un équipement spécial. Les tentes, les lumières et les chauffages sont également nécessaires pour un voyage en toute sécurité.



Système de grottes de Tu Lan



Comprenant plus de 10 grottes dans la province de Quang Binh, le système de grottes de Tu Lan a connu une montée en flèche de sa fréquentation depuis sa première apparition en 2017 dans le film à succès « Kong : Skull Island ».



Le réseau de grottes de Tu Lan est situé à 70 km du parc national de Phong Nha - Ke Bang, à côté du village de Tân Hoa.



Beaucoup de gens viennent à cause du film, mais ils découvrent que le paysage est encore plus beau qu’ils ne l’avaient imaginé.



Tous les sites de camping sont près de lacs ou de cascades, c’est donc idéal de nager par temps chaud. Lors de vos visites de Tu Lan, vous passerez par une entrée de grotte, sortirez dans une autre partie de la jungle puis reviendrez dans une autre grotte.



L’une des excursions les plus populaires à Tu Lan est la visite de deux jours à travers Hang Tiên (ou la grotte des fées), nommée en hommage à des formations rocheuses enchanteresses qui ressemblent à des rizières en terrasses et à des motifs de tourbillons magiques qui apparaissent sur les murs de calcaire.



Traversant deux grottes (Hang Tiên 1 et Hang Tiên 2), le circuit emmène les voyageurs dans une randonnée avant de plonger dans les énormes grottes sèches qui combinent une longueur de 5,5 km et une hauteur de 100m.



Grotte Thiên Duong



La grotte Thiên Duong (Paradis) est également devenue une destination de choix pour les touristes nationaux et étrangers.



Après avoir visité la grotte, de nombreuses personnes ont reconnu sa magie irrésistible, affirmant que c’était vraiment la plus belle merveille sur terre.



La grotte Thiên Duong a une largeur de 30 à 100 mètres et son point le plus large mesure 150 mètres. Avec une longueur de plus de 36 km, elle est considérée comme la plus longue grotte sèche d’Asie.



Les voyageurs peuvent en faire l’expérience de deux manières: une marche d’un kilomètre via un réseau d’escaliers en bois illuminés ou une excursion d’une nuit comprenant une randonnée de sept kilomètres.



Tam Côc



Au-delà de la populaire province de Quang Binh se trouve le complexe de paysages panoramiques de Tràng An, classé par l’UNESCO. Situé dans le nord de la province de Ninh Binh, c’est un autre endroit pour trouver de belles grottes.

C’est particulièrement vrai de Tam Côc, qui signifie « trois grottes ». Le trio de grottes, Hang Ca, Hang Hai et Hang Ba, est accessible par une promenade en bateau à partir du village de Van Lâm.

Une douce croisière de trois kilomètres sur la rivière Ngô Dông passe par des rizières scintillantes et des karstiques avant d’atteindre les grottes.



La grotte Hang Ca est la plus grande des trois grottes qui s’étend sur plus de 120 mètres de long, tandis que Hang Ba est la plus petite avec seulement 45 mètres de long.



Le meilleur moment pour y aller est de mars à mai, lorsque les agriculteurs cultiveront le riz dans les champs. C’est une vue magnifique, juste une mer d’un vert et d’un jaune éclatants.



Grotte Sung Sôt

La baie de Ha Long est mieux connue pour ses milliers d’îles de calcaire émergeant de l’eau. Mais il y a aussi beaucoup de grottes - au moins 59 répertoriées à ce jour.

La plus célèbre est Sung Sôt, également connue sous le nom de grotte de la Surprise. Située sur l’île de Bo Hon dans la baie de Ha Long, la grotte a été découverte pour la première fois en 1901 par des explorateurs français.

S’étendant sur 10.000 m2, la grotte est large et spacieuse avec un nombre incroyable de stalactites et de stalagmites, dont beaucoup prennent la forme de la flore et de la faune.

La plupart des excursions en bateau dans la baie de Ha Long incluent un passage à Sung Sôt dans leur itinéraire, en passant par l’entrée et en vous laissant explorer quelques heures.



Grotte Luôn

Bien que de taille beaucoup plus petite que Sung Sôt, la grotte Luôn se présente comme une porte d’entrée vers un monde secret dans la baie de Ha Long.

Cette grotte en forme d’arc, qui ne mesure que 60m de long et 4m de haut, est uniquement accessible en kayak ou en petit bateau. À l’intérieur, la grotte a un air frais, une eau bleu clair et une sortie étroite. – NDEL/VNA