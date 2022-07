Hanoi (VNA) – Dans son plan d’aménagement d’infrastructures de l’information et de la communication pour la période 2021-2030, le ministère de l’Information et de la Communication s’est fixé pour objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, un "hub digital" - un lieu de transit, de connexion, de stockage et de traitement des données du monde. Pour y parvenir, CMC Telecom, qui est une société du groupe technologique CMC, a massivement investi dans la construction d’un réseau de centres de données, contribuant de ce fait à moderniser les infrastructures numériques nationales.

Dang Tùng Son, directeur général adjoint de CMC Telecom. Photo: CMC

Le Hub digital est un lieu de stockage et de traitement de mégadonnées (Big data) des principales entreprises technologiques du monde. Il permet le transfert de données et en même temps fournit des services. Le Hub digital est non seulement un système local de traitement de données mais également un écosystème régional, voire mondial.

Pour Dang Tùng Son, le directeur général adjoint de CMC Telecom, le Vietnam se prépare à devenir un Hub digital de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie-Pacifique. Le perfectionnement institutionnel et juridique en cours devrait en effet permettre aux entreprises d’investir davantage dans les technologies numériques.

"Des changements importants ont eu lieu. Le plan d’aménagement d’infrastructures de l’information et de la communication pour 2025, avec une vision à l’horizon de 2030, a été approuvé. Le Vietnam a préparé les infrastructures nécessaires au développement du commerce électronique. Les infrastructures de télécommunications ont été converties en infrastructures numériques. Si auparavant, on parlait de développement des technologies de l’information, aujourd’hui, on parle de la transformation digitale. De plus, le Vietnam figure maintenant sur une liste de 22 pays dotés d’un centre de données local (AWS Local Zone), liste qui a été publiée par Amazon Web Services. Or, de nombreux pays aséaniens ne figurent pas sur cette liste", a-t-il indiqué.

Grâce aux orientations stratégiques du gouvernement, CMC Telecom, unique entreprise de télécommunications à capital étranger au Vietnam, a beaucoup investi pour élargir son réseau de connexion. Actuellement, CMC Telecom possède le réseau fédérateur CVCS (Cross Vietnam Cable System), le premier réseau de câble vietnamien à avoir une connexion à travers toute l’Asie du Sud-Est. Ce réseau se connecte directement à 5 réseaux de câbles sous-marins internationaux : AAE1, APG, A -Grid, Unity et Faster. CMC Telecom est également l’une des 3 premières entreprises au monde à avoir obtenu le certificat MEF 3.0 - un certificat qui confirme sa capacité à fournir Ethernet, le meilleur service de connexion au monde.

Jusqu’à présent, CMC Telecom posséde 3 centres de données indépendants. Ce sont les premiers centres de données au Vietnam à avoir le droit de fournir un certificat de sécurité des paiements PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ces centres de données sont exploités par une équipe d’experts et de techniciens bien formés qui ont obtenu des certificats internationaux tels que CDCE, CDCS, CDCP, ou encore CDFOM.

Lancement d'un écosystème d'infrastructures ouvertes pour les entreprises et les organisations C.OPE2N. Photo: cloud.cmctelecom.vn



Début 2022, CMC Telecom a mis en service le centre de données de Tân Thuân à Hô Chi Minh-ville, qui répond aux normes Uptime Tier III. D’une superficie de 10.000 m², ce centre fournit 1200 racks, avec une capacité pouvant aller jusqu’à 20kw/rack (Un rack de centre de données est un type de cadre physique en acier et électronique conçu pour héberger des serveurs, des périphériques réseau, des câbles et d’autres équipements informatiques de centre de données). En mai 2022, le centre de données de Tân Thuân a obtenu le certificat TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) délivré par l’Institut Uptime. Avec ce certificat, il est devenu le centre de données le plus moderne et le plus sécurisé au Vietnam.

CMC Telecom compte aller à la conquête de l’international. La société se concentre dans l’amélioration des compétences de son personnel et de la qualité de ses services pour répondre aux normes internationales, comme l’a affirmé son directeur général adjoint Dang Tùng Son.

"La mise en place d’un hub digital nécessite une feuille de route concrète. CMC Telecom a défini une feuille de route pour créer d’ici 2025 des centres de données d’une puissance de 40 Megawat qui pourront répondre aux normes internationales en matière de sécurité de l’information. Ce seront des centres de données ouverts et indépendants pour que nos clients puissent avoir plus de choix", a-t-il expliqué.

Pour réussir l’industrie 4.0, le Vietnam doit se doter d’infrastructures numériques performantes. Selon le vice-ministre de l’Information et de la Communication Phan Tam, "Des produits conçus au Vietnam et fabriqués au Vietnam" est une politique majeure du gouvernement vietnamien afin d’encourager l’innovation à l’heure de la 4ème révolution industrielle. Ce que CMC Telecom a fait témoigne de la détermination du Vietnam à accéder à une indépendance technologique.

"Développer des produits de technologie numérique Make in Vietnam permet aux entreprises vietnamiennes de maîtriser la technologie et de rattraper les puissances mondiales dans la recherche, le développement et l’application de nouvelles technologies numériques. Cela aidera notre pays à obtenir une indépendance technologique et à se positionner dans la chaîne de valeur du monde", a-t-il dit.

Créée en 2008, la société CMC Telecom ambitionne de devenir un grand fournisseur de services numériques au monde. Mais elle a un objectif encore plus ambitieux aujourd’hui : coopérer avec les plus grandes entreprises technologiques du monde pour faire du Vietnam un Hub digital de l’Asie, à côté de Hong Kong ou de Singapour. – VOV/VNA