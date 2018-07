La Japonaise Miku Izumo a remporté le premier prix en simple dames.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Japon a remporté le titre de champion en équipe lors de la 32e édition du tournoi international de tennis de table "Raquette d'or » élargi, qui a eu lieu du 4 au 7 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Les Japonais ont remporté le premier prix en simples dames et en équipe masculin en battant respectivement les représentants de la Thaïlande et de la République de Corée.

En simple messieurs, un Singapourien a gagné tandis qu’en équipe féminine, la victoire est revenue aux Hongkongaises.

La 32e édition du tournoi international de tennis de table "Raquette d'or » élargi a réuni plus de 100 pongistes venus de huit pays et territoires : Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), République de Corée, Japon, Indonésie, Singapour, Thaïlande et Vietnam. -VNA