Photo: VNA

Nghê An (VNA) - Le Festival du village Sen s'est achevé dimanche soir 19 mai dans la ville de Vinh, province centrale de Nghê An, laissant une bonne impression sur les visiteurs nationaux et étrangers.

L'événement de quatre jours, nommé en l'honneur du village natal du défunt président Hô Chi Minh et organisé à l'occasion de son 129e anniversaire, comprenait diverses activités telles que des projections de documentaires sur le dirigeant décédé, une exposition de photos, un concours de beauté, un concours d’art martiaux traditionnels, un concours de cerf-volant et un tournoi de volley-ball.

Le point d’orgue de cette manifestation annuelle était le « Festival des chants du village Sen », qui a duré deux jours et a réuni 250 artistes de divers villes et districts de la province de Nghê An.

À travers ces activités, les populations locales ont exprimé leur respect au défunt président.

Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province de Nghê An. Il a consacré toute sa vie à la libération nationale, l'établissement de la République démocratique du Vietnam après la Révolution d'août 1945, la paix et le progrès dans le monde. Il est décédé en 1969. -VNA