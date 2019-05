Un numéro artistique dans le cadre du festival culturel, sportif et touristique des ethnies minoritaires vivant dans les provinces frontalières vietnamiennes et laotiennes. Photo: VNA







Thua Thien-Hue (VNA) - Le festival culturel, sportif et touristique des ethnies minoritaires vivant dans les provinces frontalières vietnamiennes et laotiennes a pris fin le 19 mai dans le district d’A Luoi, province de Thua Thien-Hue (Centre).

Le festival ayant pour thème «Solidarité-Amitié-Développement » a attiré plus de 600 artisans, artistes et athlètes amateurs des provinces de Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai et Kon Tum, situées au Centre du Vietnam, et des provinces laotiennes d’Attapeu, Sekong, Savannakhet et Salavan.

Cet événement comprenait une exposition de produits culturels et touristiques, des représentations artistiques, des défilés de costumes traditionnels et de brocatelles, la reconstitution de fêtes et de coutumes traditionnels, et un concours culinaire, outre des sports traditionnels tels que la pousse au bâton, le tir à la corde, le tir à l'arbalète…

Le Comité d’organisation a remis 26 volumes de médailles aux sportifs et le premier Prix à la troupe de Kon Tum. -VNA