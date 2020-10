Le Congrès a élu 71 fonctionnaires au Comité du Parti municipal du 17e mandat. Photo : VNA

Le Congrès a élu 71 fonctionnaires au Comité du Parti municipal du 17e mandat et les délégués au 13e Congrès national du Parti, dont 63 délégués officiels et cinq délégués suppléants.Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoi (16e mandat), a été élu secrétaire dudit comité pour le 17e mandat avec 100% des voix.Vuong Dinh Hue a déclaré que le comité du Parti du 17e mandat traitera résolument les limites et les lacunes, réorganisera les méthodes et les styles de leadership et promouvra la démocratie et le sens des responsabilités.Il a souhaité recevoir à de nouvelles instructions du Comité central du Parti communiste du (PCV), du Bureau politique , du Secrétariat du PCV, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la patrie du Vietnam, ainsi que d'une coordination étroite des ministères et des agences, de la coordination efficace des villes et les provinces du pays, et le soutien de l'ensemble du système politique et des résidents locaux.Les délégués ont approuvé des documents et une Résolution du 17e Congrès du Parti de Hanoi avec des objectifs et des critères spécifiques pour la période 2020-2025, vers 2030 et avec une vision pour 2045.De tels documents démontrent la volonté, la confiance et la détermination de toute l'organisation du Parti et du peuple de Hanoï dans la construction et le développement de la capitale dans la nouvelle ère, a déclaré Vuong Dinh Hue.Le Congrès a également examiné les projets de documents à présenter au 13e Congrès national du Parti.Pour achever les objectifs et les orientations, Vuong Dinh Hue a exhorté le Comité du Parti (17e mandat) et chaque délégué à concrétiser rapidement et efficacement la Résolution adoptée au Congrès.Des plans et des projets spécifiques sont nécessaires pour donner rapidement la résolution à la vie, a-t-il souligné.- VNA