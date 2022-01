Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale, tenue en ligne, s'est achevée après 4,5 jours de travail sérieux, scientifique, démocratique et responsable.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a déclaré que la première session avait achevé tout le programme fixé et réussi.

L'impact de la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années a gravement affecté tous les aspects de la vie socio-économique. Les activités des entreprises, la vie des gens étaient confrontées à de nombreuses difficultés, la vitesse de reprise économique restait encore lente. Face à cette situation, l'Assemblée nationale doit prendre des décisions opportunes pour institutionnaliser et concrétiser les orientations du Parti et les résolutions de l'Assemblée nationale sur l'économie, la société, les finances et le budget dans le but de soutenir le développement du pays et le plan de reprise et de développement socio-économiques, répondent aux besoins urgents du pays, des entreprises et des populations.

L'Assemblée nationale était convenu de promulguer une résolution sur la politique budgétaire et monétaire d'un montant d'environ 350.000 milliards de dongs afin de contrôler l'épidémie de COVID-19 et de fournir un soutien opportun à la relance économique et au développement durable. La politique est mise en œuvre en 2022 et 2023, se concentrant sur les domaines comme la santé, le contrôle du COVID-19, la sécurité sociale, l’emploi, l’assistance aux entreprises, l’investissement dans le développement des infrastructures de transport, la transformation numérique, l'adaptation au changement climatique, la maîtrise des conséquences des catastrophes naturelles.



L'Assemblée nationale a décidé d'autoriser l'application de certains mécanismes et politiques spécifiques dans la sélection d’investisseurs, la décentralisation, l'autorisation… pour d'importants projets nationaux et d’importants projets d'infrastructure dans les domaines de la santé et des transports.



Concernant la position d'investissement dans le projet de construction de l'autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2021-2025, l'Assemblée nationale a approuvé la Résolution sur la politique d'investissement avec un investissement public de 146.950 milliards de dongs, avec 12 projets composants qui peuvent être exploités et exploités indépendamment.



A propos les projets de loi d’amendement et de complément de certains articles de la Loi sur l'investissement public, de la Loi sur l'investissement sous forme de partenariat public-privé, de la Loi sur l'investissement, de la Loi sur les appels d'offres, de la Loi sur Électricité…., les contenus modifiés et complétés sont directement liés aux activités d'investissement, d'affaires et de gouvernance d'entreprise ; à la protection de la sécurité du réseau ; à l’exécution des jugements civils ; à l'investissement dans le réseau national de transport d'électricité ; à la production et l'utilisation de moyens de transport respectueux de l'environnement;

L'Assemblée nationale a adopté la Résolution pour développer la ville de Can Tho rapidement et durablement, de devenir en 2030 une ville écologique, civilisée, moderne et une capitale nucléaire du delta du Mékong.



Enfin, l'Assemblée nationale a examiné et approuvé la Résolution de la première session extraordinaire, soulignant les tâches et de solutions importantes dans le contexte de l'émergence du nouveau variant Omicron pour assurer un contrôle efficace de la pandémie, tout en rétablissant l’économie et améliorant la vie des gens, ce pour protéger la vie des gens et minimiser le nombre de décès dus au COVID-19. -VNA