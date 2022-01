Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (au milieu), lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 19 janvier, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a clôturé sa 7e réunion.



Dans son discours de clôture, Vuong Dinh Hue a déclaré que le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait achevé l'ensemble du programme de la 7e réunion en deux jours.



Il a demandé au secrétaire général de l'Assemblée nationale et au président du Bureau de l'Assemblée nationale d'aider le Comité permanent de l'Assemblée nationale à publier rapidement les conclusions de cette réunion, notamment les avis du Comité permanent de l'Assemblée pour la liste des projets bénéficiaires d'aides publiques au développement en tant qu’investissement public à moyen terme.



Soulignant qu'il s'agissait de la première réunion en 2022, à l’approche du Nouvel An lunaire du Tigre, Vuong Dinh Hue a demandé au secrétaire général de l'Assemblée nationale et au président du Bureau de l'Assemblée nationale d'évaluer soigneusement les activités du Comité permanent de l'Assemblée nationale en 2021 pour avoir des orientations sur le travail en 2022. Il a également souligné l’importance des préparatifs de la 3e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale. -VNA