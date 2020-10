Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a clôturé jeudi sa 49e session (Photo: VNA)

Hanoï, 15 octobre (VNA) - Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a clôturé jeudi sa 49e session, avec le contenu important qui sera présenté à la dixième session de l'AN, prévue du 20 octobre au 17 novembre.

En conclusion, la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a proposé aux agences d'accélérer les activités visant à achever les projets de loi, les projets de résolution et les rapports dans les délais, tout en exhortant le Bureau de l'Assemblée nationale à continuer inspecter et revoir de manière proactive tous les aspects, notamment les conditions sur les bases matérielles, techniques et de sécurité pour l'organisation de cette dixième session.

Comme prévu, la dixième session discutera de l'approbation de la libération de ses fonctions et de la nomination des ministres de la Science et de la Technologie, et de la Santé, des solutions aux problèmes liés à la terre à des fins de défense et de sécurité, de l’organisation de l’administration de Ho Chi Minh-Ville et des évaluations des résultats de la mise en œuvre des politiques de l'État pour soutenir la population et les entreprises touchées par le COVID-19, entre autres. -VNA