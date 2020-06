Le Comité permanent de l'AN a clôturé sa 45e session à Hanoi le 1er juin (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a clôturé sa 45e session à Hanoi le 1er juin, sous la présidence de la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan.Dirigés par le vice-président de l’AN Phung Quoc Hien, les législateurs ont donné leur avis, pour la deuxième fois, sur les ajustements à apporter à un projet de construction de plusieurs tronçons de l'autoroute nord-sud au cours de la période 2017-2020.Ils ont ensuite examiné la mise en œuvre de la résolution du Comité permanent de l’AN sur la fusion pilote du Bureau de la délégation des députés de l’AN, du Bureau du Conseil populaire et du Bureau du Comité populaire au niveau provincial.Ils ont également fait part de leurs commentaires sur le projet de résolution de l'AN sur la réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les micro et petites entreprises cette année.Les législateurs ont convenu qu'il était nécessaire de réduire l'impôt sur le revenu des sociétés pour atténuer les difficultés rencontrées par les entreprises à cause de COVID-19 ainsi que pour réaliser les articles 10 et 16 de la loi sur le soutien aux petites et moyennes entreprises 2017, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.Ils ont également discuté plus tard du travail du personnel, qui sera soumis à l’AN pour examen. -VNA