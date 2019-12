La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan lors de la 40e réunion du Comité permanent de l'AN à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 40e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) s’est achevée mercredi matin 18 décembre à Hanoï après 1,5 jours de travail, sous l’égide de la présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngan.

Selon la dirigeante, le comité a accompli son plan fixé pour 2019 et assuré le contenu et la qualité des rapports et des projets soumis à l’AN. Le comité a décidé de nombreuses questions importantes du pays. Il a aussi fait le bilan de la 8e session de l’AN de la 14e législature et discuté des préparatifs pour la 9e session, prévue en mai 2020.

Lors de la 9e session, les députés vont examiner les indices fixées, estimer le développement socio-économique au cours des premiers mois de l’année, renouveler les modalités de discussions pour s’orienter vers l’e-parlement et continuer d’accélérer l’édification de la loi.

Le secrétaire général de l’AN et chef du Bureau de l’AN, Nguyen Hanh Phuc, a précisé que lors de la 8e session de l’AN, les députés avaient adopté 11 lois et codes, 17 résolutions et donné les suggestions pour 10 projets de loi. L’AN a effectué des séances de questions-réponses et décidé des questions importantes du pays concernant l’économie, la société, le budget d’Etat, le personnel…

Nguyen Hanh Phuc a annoncé que la 9e session de l’AN de la 14e législature durera 20,5 jours du 20 mai au 17 juin 2020.

Lors de sa 40e réunion, le Comité permanent de l’AN a examiné et décidé des contenus importants : organisation des unités administratives aux niveaux communal et de districts dans 11 localités; réajustement du plan d’investissement de capitaux étrangers de 2019 entre ministères, services et localités ; programme du travail de 2020 du Comité permanent de l’AN… -VNA