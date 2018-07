La 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) s’est achevée vendredi 13 juillet à Hanoi après trois jours de travail.

Le Comité permanent a donné des suggestions sur trois projets de loi, examiné et adopté sept résolutions et discuté d’autres questions importantes, a annoncé la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.

Elle a demandé aux organes concernés de perfectionner les projets de résolutions pour une promulgation prochaine. La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan et le vice-président de l’AN Uong Chu Luu vont travailler avec les organes concernés pour discuter des contenus en suspens concernant le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (amendée).

Auparavant, sous la présidence du vice-président de l’AN Phung Quoc Hien, le Comité permanent a donné des suggestions sur le projet de l’arrêté du gouvernement concernant les mécanismes spéciaux dans l’investissement, les finances, le budget et encore la gestion de la ville de Can Tho au Sud.

Le Comité permanent a discuté des préparatifs de la 6e session de la 14e législature de l’AN qui va débuter le 20 octobre et durer pendant 21 jours. Les débats vont porter sur la législation, la question socio-économique, le budget d’Etat, la supervision des questions importantes du pays. Le vote de confiance et les séances d’interpellations et de réponse aux interpellations sont prévus. -VNA