Hanoi (VNA) – Le 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat est entrée lundi 9 mai à Hanoi dans sa cinquième journée de travail.

Vue du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat à Hanoi. Photo : VNA

Dans la matinée, le Comité central du Parti a discuté en plénière du projet de construction des organisations de base du Parti et des membres du Parti.

Le membre du Bureau politique et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, au nom du Bureau politique, a dirigé les débats.

Dans l’après-midi, le Comité central du Parti a discuté en groupe du Rapport d’examen du leadership, de la direction du Bureau politique, du rétariat du Comité central du Parti en 2021, du projet de création d’un comité de pilotage provincial sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Le Bureau politique s’est réuni à 15h30 pour se prononcer sur l’accueil et l’explication des contenus discutés par le Comité central sur le projet de bilan de dix ans de mise en œuvre de la Résolution du 6e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la poursuite du renouvellement des politiques et des lois foncières dans la période d’accélération de l’œuvre de rénovation.

Il s’est également exprimé sur le projet de bilan de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité ; et du projet de bilan de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 9e mandat sur la poursuite du renouvellement, du développement et de l’élevation de l’efficacité de l’économie collective. – VNA