Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) - Series B

Hanoï (VNA) - Cinq journaux vietnamiens ont officiellement rejoint la base de données ASEAN Citation Index (ASEAN-ACI), a annoncé le 26 octobre le ministère des Sciences et des Technologies.

Ces cinq publications comprennent: Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) - Series B ; Can Tho University Journal of Science (CTUJS); Ho Chi Minh City Open University Journal of Science ; Transport and Communications Science Journal ; Journal of Science and Technology - University of Da Nang (JST-UD).

ASEAN-ACI est une base de données régionale établie pour indexer toutes les notices bibliographiques et les citations de tous les résultats de recherche de qualité de l'ASEAN publiés dans les revues scientifiques de la région.

Le Vietnam compte jusqu'à présent 25 journaux dans la base de données ASEAN-ACI. -VNA