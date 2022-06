Panorama de la 6e session du Conseil populaire de la capitale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 7 juin à l’après-midi, la 6e session du Conseil populaire de Hanoï (16e législature) a eu lieu pour prendre des décisions concernant le personnel.



Tous les membres du Conseil populaire municipal présents ont voté pour révoquer Chu Ngoc Anh du poste de président du Comité populaire de Hanoï, 16e mandat (2021-2026), conformément aux règlements.



Ensuite, 100% des membres du Conseil populaire municipal présents ont voté pour démettre Chu Ngoc Anh de ses fonctions de membre du Conseil populaire de Hanoï, 16e législature (2021-2026), car il avait violé les règlements du Parti et les lois de l'État, ne répondant pas pleinement aux normes du membre du Conseil populaire.



Le même jour, le Comité municipal du Parti de Hanoï s’est réuni et a voté pour demander au Conseil populaire municipal (2021-2026) de démettre Chu Ngoc Anh de ses fonctions de président du Comité populaire de Hanoï pour 2021-2026 et de membre du Conseil populaire municipal.



Auparavant, le 6 juin, le Comité central du Parti avait décidé d’exclure du Parti Chu Ngoc Anh pour ses violations liées à la société Viet A.-VNA