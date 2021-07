Photo d'illustration

Hanoi, 4 juillet (VNA) - Malgré la crise sanitaire, au cours des 6 premiers mois de l'année, le nombre de travailleurs a augmenté par rapport à la même période de l'an dernier, le taux de chômage pour les personnes en âge de travailler a diminué et les revenus des salariés ont augmenté.Selon Mme Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques, au 1er semestre , la population active âgée de 15 ans et plus se chiffrait à 51 millions de personnes, soit 737.700 de plus qu' à la même période de 2020. La population active en âge de travailler est estimée à 45,2 millions de personnes, soit 90.800 de moins qu'à la même période l'an dernier.Au cours des 6 premiers mois de l'année, le taux de chômage du pays est estimé à 2,30 % (2,19 % au premier trimestre; 2,40 % au deuxième), dont 3,07 % dans les zones urbaines et 1,86% dans les zones rurales.Le taux de chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) est estimé à 7,45 %, dont 9,97 % dans les villes et 6,22 % à la campagne. Le taux de sous-emploi des travailleurs au premier trimestre est de 2,20 %; et de 2,60 % au deuxième trimestre.En général, sur les 6 premiers mois de 2021, le taux de sous-emploi des travailleurs en âge de travailler est estimé à 2,58%, dont 2,64 % en milieu urbain est de 2,64 %; 2,54% en milieu rural. - CPV/VNA