Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 31 mars (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations aux Khmers à l’occasion de leur fête du Nouvel An traditionnel, le Chol Cham Thmay.Soulignant l'importance particulière du festival de la fête du Nouvel An Chol Chnam Thmay , le Premier ministre Pham Minh Chinh a attribué les réalisations importantes du Vietnam l'année dernière en partie au soutien et aux efforts conjoints du peuple, notamment les contributions substantielles de la communauté khmère.Il a déclaré que les affaires des minorités ethniques et la mise en œuvre des politiques relatives aux groupes ethniques se sont considérablement améliorées, l'accent étant mis sur l'accélération des trois programmes cibles nationaux, en particulier celui sur le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses et le plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie. pour les affaires des minorités ethniques au cours de la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045. En conséquence, la situation socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses s'est améliorée.Il a souligné l'importance de 2023, la deuxième année pour la mise en œuvre du programme cible national sur le développement socio-économique dans les minorités ethniques et les zones montagneuses, et aussi la première année pour l'exécution du plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie pour les affaires des minorités ethniques, qui ouvrent de nombreuses opportunités aux habitants de ces quartiers.Le Premier ministre a exprimé l'espoir que le peuple, les cadres et les Khmers continueront de maintenir leurs traditions de longue date, leur patriotisme fort, leur solidarité, leur volonté et leur autonomie pour se joindre aux autorités et aux secteurs de tous les niveaux pour surmonter les difficultés et les défis tout en exerçant efforts pour atteindre les objectifs de développement socio-économique, garantir la défense, la sécurité et l'ordre social et renforcer la grande union nationale.En conclusion de la lettre, il a souhaité à la communauté khmère bonne santé, joie, paix, bonheur et succès en 2023.- VNA