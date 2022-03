Hanoï, 11 mars (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a eu le 10 mars une rencontre avec son homologue chinois Zhang Jun, au cours de laquelle les deux parties ont partagé leurs points de vue et leurs positions sur de nombreuses questions. à l'ONU.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Les deux ambassadeurs ont affirmé que les relations de coopération entre le Vietnam et la Chine se développaient fortement et de manière plus intégrale, tant au niveau bilatéral que dans les forums régionaux et internationaux. Les hauts dirigeants des deux pays ont régulièrement tenu des rencontres et des conversations téléphoniques.Le diplomate chinois a déclaré qu'il souhaitait travailler en étroite collaboration avec l'ambassadeur du Vietnam dans les temps à venir pour contribuer à la promotion des relations bilatérales. Zhang Jun a déclaré qu'il ferait de son mieux pour soutenir le Vietnam dans les domaines prioritaires à l'ONU en particulier et dans les forums multilatéraux en général, ainsi que dans des échanges réguliers et une coordination étroite sur les questions régionales d'intérêt commun.L'ambassadeur de Chine a hautement apprécié la coopération entre les deux pays au Conseil de sécurité de l'ONU au cours des deux dernières années, affirmant que le Vietnam avait apporté des contributions constructives, équilibrées et fondées sur des principes aux affaires communes de l'ONU et du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a également remercié le Vietnam pour son soutien et son partage de vues avec la Chine sur de nombreuses questions importantes.Pour sa part, Dang Hoàng Giang a exprimé ses remerciements envers la Chine pour le partage et la coopération active, aidant le Vietnam à remplir son rôle de membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021.Dang Hoàng Giang a déclaré qu'il attendait avec impatience de recevoir davantage de soutien de la délégation chinoise et de Zhang Jun également dans les temps à venir pour développer conjointement le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique et aider le Vietnam à contribuer davantage à l'agenda commun de l'ONU, notamment la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la réponse au changement climatique.Auparavant, après son arrivée à New York, où il a commencé son mandat de Représentant permanent du Vietnam auprès de l' ONU en février, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang a rencontré l'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, représentant permanent du Laos auprès de l'ONU, et l'ambassadeur Sovann Ke, représentant permanent du Cambodge auprès de l'ONU.Lors des rencontres, les ambassadeurs du Laos et du Cambodge ont affirmé leur respect pour la bonne amitié traditionnelle avec le Vietnam et ont exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec l'ambassadeur du Vietnam dans les temps à venir.Le diplomate Dang Hoàng Giang a remercié et proposé au Laos et au Cambodge de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour promouvoir des intérêts communs à l'ONU, en aidant à renforcer les relations entre le Vietnam et les deux pays ainsi qu'à renforcer le rôle de l'ASEAN dans cet important forum multilatéral mondial.- VNA