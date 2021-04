Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue indonésien, Mme Retno Marsudi. Photo : Xinhua



Hanoï (VNA) - Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu le 2 avril, dans la ville de Fuzhou, province du Fujian, avec son homologue indonésien Mme Retno Marsudi, en visite en Chine.



Les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale.



Wang Yi a appelé les deux pays à renforcer leur coopération pour construire l’économie numérique, les données massives (big data), l’information en nuage, le réseaux 5G et la ville intelligente afin de créer un nouvel élan pour le développement économique.



En outre, le diplomate chinois a déclaré que Pékin était prêt à coopérer avec les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont l'Indonésie, pour promouvoir l'Accord régional économique global pour qu’il puisse entrer en vigueur et être mis en pratique prochainement.



De son côté, la chef de la diplomatie indonésienne a affirmé que Jakarta et Pékin entretenaient une coopération étroite dans de nombreux domaines. Elle a déclaré que l'Indonésie souhaitait promouvoir la coopération avec la Chine dans les grands projets de construction post-pandémique et élargir la coopération dans le commerce, l’investissement, la pêche et la construction d'infrastructures.



En outre, l'Indonésie soutient également le renforcement de la coopération entre l'ASEAN et la Chine. - VNA