Hanoi (VNA) - L’équipe de football féminin du Vietnam a remporté sa première victoire au deuxième tour des éliminatoires du Championnat féminin U-19 de l’AFC 2019 en battant le 28 avril à Hanoi le Liban 4 à 1 lors de son deuxième affrontement du groupe B.

L’équipe vietnamienne se classe au deuxième rang du groupe B, derrière la République de Corée. Photo: NDEL

Après son match nul 1-1 face à l’Iran deux jours plus tôt, l’équipe vietnamienne s’était fixée un objectif de trois points pour le choc contre le Liban afin d’augmenter sa chance de se qualifier pour la finale, qui se déroulera en Thaïlande.Le match a démarré sur les chapeaux de roues grâce à la forte détermination des deux côtés. La capitaine Nguyên Thi Tuyêt Ngan a affirmé l’ambition du Vietnam en marquant après 15 minutes de jeu. Ce but a fortement stimulé la confiance des Vietnamiennes, les incitant à maintenir une menace constante sur le but libanais.L’équipe hôte a eu besoin de 12 minutes supplémentaires pour doubler son avantage, la défenseuse Pham Thi Lan Anh a placé une tête imparable sur un corner de Trân Thi Thu Xuan.Après le retour des vestiaires, les joueuses vietnamiennes ont continué à faire pression sur leurs adversaires pour aggraver le score, mais se heurtaient à de nombreuses difficultés liées à la supériorité physique de la ligne de défense libanaise.Dans une contre-attaque six minutes après, l’attaquante Y. Bou Rada a profité d’une faute de la défense vietnamienne pour réduire le score pour le Liban.Dans les dernières minutes du temps réglementaire, les Vietnamiennes ont créé un certain nombre d’occasions de but sans réussir à être toujours efficaces. Il fallait attendre jusqu’à la 85e minute pour voir Tuyêt Ngan accentuer l’avance vietnamienne avant que la remplaçante Ngô Thi Hông Nhung n’élargisse définitivement le score.L’équipe vietnamienne s’est temporairement hissée au deuxième rang du groupe B avec quatre points, derrière la République de Corée et avant l’Iran.Le disputera son dernier match de qualification avec la République de Corée le 30 avril à 19 heures, au cours duquel il n’aurait besoin que d’un match nul pour se qualifier pour la finale du Championnat féminin U-19 de l’AFC 2019. – VNA