Bangkok (VNA) – Le 5 avril, la sélection vietnamienne de futsal (football en salle) a remporté une victoire écrasante (7-1) face à celle du Timor-Leste dans le cadre du Championnat d'Asie du Sud-Est 2022 actuellement disputé à Bangkok, en Thaïlande.

Après un match nul face à son adversaire birman le 4 avril, la sélection vietnamienne était déterminée à vaincre le Timor-Leste en vue de figurer en tête de la poule B qui comprend aussi l’Australie, le Myanmar et le Timor-Leste.

Les sept buts de la sélection vietnamienne ont été marqués par Thinh Phat, Thai Huy, Quoc Nam, Van Hieu et Minh Tri. En particulier, Thinh Phat et Van Hieu ont chacun fait trembler deux fois les filets du gardien de but Matamalai.

Le 6 avril, la sélection de l’entraîneur Pham Minh Giang rencontrera la sélection australienne. Son objectif est de devenir l’une des trois meilleures sélections du Championnat d'Asie du Sud-Est 2022 pour se qualifier pour la phase finale du Championnat d'Asie de futsal de la Confédération asiatique de football (AFC).

Le Championnat de futsal d'Asie du Sud-Est se déroule du 2 au 11 avril à Bangkok. Les quatre meilleures équipes remporteront des billets pour le Championnat d'Asie 2022, qui se déroulera du 25 septembre au 20 octobre au Koweït.-VNA