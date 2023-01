Hanoi (VNA) - De nombreux fonds de capital-risque internationaux expriment toujours leur optimisme quant à l'écosystème des startups au Vietnam dans un contexte mondial difficile et incertain, a souligné Vinnie Lauria, fondateur et directeur général de Golden Gate Ventures au journal Dau tu (Investment).

Vinnie Lauria, fondateur et directeur général de Golden Gate Ventures. Photo: Baodautu

L'écosystème des startups connaît un tournant et 2022 est une année très importante dans le développement des startups vietnamiennes. Cette étape, peut-on dire, est une combinaison de nombreux facteurs différents.

La macroéconomie mondiale volatile, la position montante du Vietnam dans la région et la pandémie de Covid-19 ont créé un environnement idéal pour que le Vietnam profite et exploite le potentiel de sa main-d'œuvre abondante, bien éduquée et qualifiée, ainsi que des nombreux accords de libre-échange signés.



"C'est le moment pour le Vietnam de briller en Asie et sur la scène internationale", a affirmé Vinnie Lauria.



L'inflation record est un défi auquel l'économie mondiale est confrontée. Cependant, le Vietnam a réussi à le contrôler en 2022, tout en maintenant un taux de croissance stable.



Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), la croissance du Vietnam en 2023 est prévue à 6,7%, tandis que la croissance globale de l'Asie est estimée à 4,6%.



Malgré l'instabilité économique mondiale et la prudence des investisseurs étrangers face à la situation macroéconomique, je pense que l'écosystème des startup au Vietnam continuera de prospérer, tout en attirant de grandes quantités d'IDE, a souligné Vinnie Lauria.



L'ouverture du Vietnam au commerce international, ainsi qu'un écosystème de startups en pleine croissance, sont des facteurs importants permettant au gouvernement d'équilibrer et de contrôler les pressions inflationnistes.



Le Vietnam Venture Summit (Forum du fonds d'investissement pour les startups innovantes au Vietnam), organisé à la mi-décembre 2022 par le ministère du Plan et de l'Investissement et Golden Gate Ventures, est un exemple de la prévoyance et de l'engagement fort du Vietnam dans la promotion de son écosystème de startup.



La technologie financière (fintech), la technologie de la santé (healthtech), la technologie de l'éducation (edutech), l'agritech (agritech) et l'e-commerce sont les moteurs de la croissance des startup. La numérisation des piliers économiques traditionnels présente de grandes opportunités pour l'économie vietnamienne.



L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique continueront de sous-tendre tous ces domaines, promettant d'apporter de nombreux changements dans les années à venir.



Selon Vinnie Lauria, le Vietnam continuera d'être un pôle d'attraction pour les flux de capitaux mondiaux. De nombreux fonds de capital-risque sont encore optimistes quant à l'investissement dans les startups vietnamiennes. - CPV/VNA