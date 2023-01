Hanoi (VNA) - Le Vietnam est évalué comme le plus récent «joyau» de l'Asie du Sud-Est, en particulier pour attirer les investissements. Certaines organisations internationales reconnaissent qu’«outre l'attractivité du marché, le soutien du gouvernement à l'écosystème des startups contribue à cet attrait. Cela continuera à se manifester en 2023».

Les fonds d'investissement se sont engagés à investir dans des startups créatives vietnamiennes, avec un capital engagé augmentant progressivement au fil des ans, passant de 425 millions de dollars en 2019 à 815 millions de dollars en 2020, et sur la période 2020 - 2022, le montant s’élève à près de 2 milliards de dollars. Cette dynamique de croissance devrait se poursuivre en 2023.Vinnie Lauria, fondateur et directeur du fonds d’investissement Golden Gate Ventures, a affirmé que les facteurs permettant au Vietnam de devenir un point phare pour attirer les investissements comprennent la stabilité politique, une main-d'œuvre jeune et avec un niveau d'éducation élevé, des infrastructures développées, des compétences numériques et une capacité d'innovation...Le Vietnam est une «bonne terre» pour les flux d'IDE de haute qualité, lorsque les grandes entreprises internationales recherchent des opportunités d'investissement pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et limiter la dépendance au marché chinois, a-t-il souligné.«La vitesse de développement de l'innovation du Vietnam est très rapide, en particulier sur le marché technologique du Vietnam. Avec le taux de croissance enregistré au cours des 10 dernières années, dans les temps à venir, le Vietnam s’offrira de nombreuses opportunités à partir des prémisses existantes telles que l'éducation, la science et la technologie, l'infrastructure pour la technologie et l'industrie de transformation. Certaines grandes entreprises technologiques mondiales sont venues implanter des entreprises au Vietnam comme Google, Intel, Amazone, Samsung... Cela a créé des opportunités de développement pour le pays, pour les entreprises, pour les activités de start-up d'innovation», a affirmé Vinnie Lauria.Sur cette base, avec le même objectif de contribuer à l'amélioration de la situation économique mondiale et de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale, le Vietnam mène de nombreuses politiques et actions pour promouvoir l'innovation.Les fonds d'investissement et les entreprises innovantes seront des partenaires importants du gouvernement et des ministères pour partager, soutenir et apporter des idées dans l'élaboration de politiques d'investissement pour l'innovation, aidant le Vietnam à avoir un environnement des affaires de plus en plus attrayant dans la région et dans le monde.Dans les temps à venir, le ministère du Plan et de l'Investissement étudiera et rendra compte de la possibilité d'élaborer une loi sur l'investissement à risque et proposera un mécanisme pour créer un fonds pour soutenir l'innovation à partir des contributions volontaires, et sans utilisation des sources de budget de l'État dans le but de soutenir rapidement et efficacement des projets de start-up innovants», a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung.Une autre information notable dans le rapport sur l'innovation 2022, c’est que l'indice de classement institutionnel du Vietnam a fortement augmenté, passant de la 83e place en 2020 et 2021 à la 51e place en 2022.Les mécanismes de soutien et les politiques du gouvernement, des ministères, des branches et des localités ont créé les prémisses d'un fort développement de l'écosystème de l'innovation à court et à long terme, ce qui est la base pour que le Vietnam continue d'attirer les investissements. - NDEL/VNA