Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les jeunes encouragent le personnel médical en première ligne dans la bataille contre la pandémie de COVID-19 au travers d’histoires touchantes dans les centres de quarantaine et d’illustrations décrivant les difficultés des agents de santé sur les réseaux sociaux.

Une illustration publiée sur la fanpage de Thang Fly Comics. Photo : Thang Fly Comics/CVN

Des histoires enregistrées depuis le foyer épidémique de la province septentrionale de Bac Giang, dans des zones de quarantaine concentrée de la ville lors des jours de traçage et de prélèvement d’échantillons pour les tests du COVID-19, dans l’arrondissement de Gò Vâp à Hô Chi Minh-Ville, ont été décrits dans des peintures de jeunes artistes postées sur les réseaux sociaux.Par exemple, des illustrations de bébés amenés dans des installations d’isolement centralisées portant des combinaisons de protection trop grandes en embrassant leurs ours en peluche ont notamment été partagées sur la fanpage de X. Lan. Elles ont attiré plus de 11.000 "j’aime" et plus de 2.600 partages.L’artiste Nguyên Vu Xuân Lan, fondatrice de la fanpage X.Lan, a partagé que les gens écoutaient et lisaient de nombreuses nouvelles concernant l’évolution ces jours-ci de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, a-t-elle pensé, après s’être elle-même informée des mises à jour de la situation, des mesures de prévention, des difficultés auxquelles le pays faisait face, l’artiste a décidé de mettre en avant une certaine légèreté, une innocence afin de détendre l’atmosphère. Elle décide ainsi d’illustrer des scènes à partir d'articles de presse ou de vidéos publiés chaque jour par les médias.Depuis les premiers jours la pandémie, la fanpage de Thang Fly Comics a partagé des images pour soutenir l’esprit combatif de ceux qui affrontent la pandémie envoyées chaque jour par des jeunes de tout le pays. L’une d’entre elles illustrant l’histoire des habitants de Quang Binh fabriquant le chà bông (viande de porc effilochée puis séchée) pour les personnes en isolement centralisé dans la province de Bac Giang a reçu plus de 100.000 "j’aime".Diffuser une énergie positiveLa fanpage de Thang Fly Comics a été créée il y a longtemps et comprend de nombreux fans. Elle élabore de petites histoires afin de diffuser une énergie positive et des messages significatifs pour tout le monde ainsi que pour remonter le moral et honorer les efforts des agents de la santé dans la lutte contre la pandémie, a révélé l’artiste de 33 ans, Bùi Dinh Thang, du 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.