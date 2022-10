Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc (4e à partir de la droite), et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres (4e à partir de la gauche). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en visite officielle au Vietnam, ont présidé le 21 octobre à Hanoï une cérémonie marquant le 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam aux Nations Unies.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a rappelé les soutiens des Nations Unies pour le Vietnam pendant différentes époques, avant de déclarer que son pays était devenu un partenaire fiable et responsable dans tous les domaines clés des Nations Unies. Il a en outre indiqué que le Vietnam était un pionnier dans les efforts de réforme du système de développement des Nations Unies au niveau national.

Le dirigeant vietnamien a en outre déclaré espérer que les Nations Unies continueraient de jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale, pour un monde sans guerres, sans conflits, sans injustice, sans pauvreté.Soulignant que la coopération avec les Nations Unies occupait toujours une place importante dans la politique extérieure du Vietnam, le chef de l’Etat a affirmé que le Vietnam s'efforcerait de mettre en œuvre efficacement les activités de coopération avec les Nations Unies, de contribuer à relever les défis mondiaux et d’oeuvrer pour la paix, la coopération et le développement dans le monde.

Le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



De son côté, le Secrétaire général des Nations Unies s’est déclaré impressionné par le processus de développement du Vietnam avec des réalisations socio-économiques importantes, dont une croissance rapide et l’accomplissement de certains Objectifs du Millénaire pour le Développement.Selon António Guterres, le Vietnam se trouve devant l'opportunité de devenir un pionnier de nouvelles valeurs pour pouvoir préserver un avenir à l’abri des impacts du changement climatique, pour ne laisser personne de côté... Il a salué la mise en œuvre vigoureuse par le Vietnam de la réduction de l'énergie au charbon, le lancement d'une révolution dans les énergies renouvelables et la réalisation de l'objectif “zéro émission nette” d'ici 2050. Il a estimé que le Vietnam avait besoin d'aide pour accélérer la transformation et l'écologisation de l'économie.