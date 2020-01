Hanoi, 6 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé une cérémonie à Hanoi le 6 janvier pour inaugurer la présidence de l'ASEAN en 2020 au Vietnam, avec environ 300 invités.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Phuc a déclaré tout au long de ses 25 ans d'adhésion à l'ASEAN, le Vietnam a toujours apporté des contributions actives et responsables à la coopération avec l'ASEAN. En 2020, le Vietnam assume des responsabilités majeures aux niveaux régional et international, notamment la présidence de l'ASEAN. Il s’agit d’une bonne occasion au Vietnam de contribuer plus concrètement à la construction et à la croissance d'une communauté de l'ASEAN unifiée et harmonieuse, pacifique et prospère, créative et résistante aux défis non-conventionnels.Sortant d’une région de conflits et de différences d’auparavant, l'ASEAN est devenue une communauté de pays indépendants bénéficiant de progrès et d'une croissance importants, où 650 millions de personnes habitent. Ce bloc est classé comme la troisième économie la plus dynamique au monde, avec un produit intérieur brut total de 2.950 milliards de dollars en 2018. L'ASEAN a signé six accords de libre-échange avec sept partenaires de premier plan dans le monde, renforçant ainsi sa centralité dans la structure régionale.En tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam s'appuiera sur les réalisations et les efforts des précédents présidents de l'ASEAN et travaillera avec ses collègues pour identifier les orientations futures de la communauté de l'ASEAN jusqu'en 2025 et au-delà, a-t-il déclaré.Il a ajouté que la paix, la stabilité, la solidarité, l'unité, la prospérité et la durabilité resteront le but, l'identité et l'objectif primordial de la communauté de l'ASEAN. Ces valeurs ouvrent la voie à l'Association pour se forger une nouvelle image, un nouveau statut et un nouveau rôle dans un esprit de contribution active et responsable au dialogue et à la coopération au niveau mondial.Deuxièmement, la communauté de l'ASEAN favorisera une connectivité transparente et approfondira l'intégration dans et au-delà de la région, sur la base de l'innovation, de la stabilité et de l'influence croissante de la quatrième révolution industrielle sur la vie sociale et économique de l'ensemble de la communauté. La Communauté de l'ASEAN servira de modèle d'économie circulaire, dotée d'une nouvelle force.Troisièmement, la communauté de l'ASEAN deviendra plus résiliente grâce à une adaptation et une réponse efficaces aux changements climatiques et à une meilleure gestion des catastrophes naturelles, de la pollution et des déchets plastiques. Il deviendra un lieu de vie, avec un réseau en plein essor de villes intelligentes et une forte protection sociale. Elle disposera d'une main-d'œuvre de haute qualité à l'ère numérique grâce à un système éducatif de qualité et des stratégies de développement durable et d'égalité des chances pour tous, afin de ne laisser personne de côté.Quatrièmement, ses documents fondamentaux permettent aux organes de la Communauté de l'ASEAN de maintenir un fonctionnement efficace et vigoureux et de mieux servir la Communauté de l'ASEAN et sa population.Pour réaliser ces aspirations et favoriser ensemble l'avenir, il a appelé chaque membre et chaque citoyen à tout mettre en œuvre pour contribuer aux travaux communs de l'ASEAN, dès le moindre acte.Selon lui, le thème de l'ASEAN 2020 est «Cohésif et réactif», qui est soutenu par les cinq priorités pour 2020 , identifiées en vue d'atteindre les objectifs à long terme de l'ASEAN. Ils impliquent de contribuer activement à un environnement régional de paix, de sécurité et de stabilité; apporter la prospérité grâce à l'intégration et à la connectivité régionales, renforçant l'adaptabilité de l'ASEAN à la quatrième révolution industrielle pour saisir les opportunités; sensibiliser la communauté et l'identité de l'ASEAN; renforcer les partenariats pour la paix et le développement durable et promouvoir le rôle et la contribution de l'ASEAN dans la communauté internationale; et l'amélioration de la capacité et de l'efficacité opérationnelle de l'ASEAN.Le Vietnam mettra tout en œuvre pour collaborer avec ses confrères afin de réaliser avec succès les priorités de l'ASEAN 2020, a-t-il déclaré.Il souhaite que, chaque citoyen vietnamien, par des actions, diffuse les messages d'un Vietnam amical, cordial et hospitalier qui accueille à bras ouverts tous les futurs partenaires.Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh et les responsables des ministères et des secteurs ont également inauguré le portail électronique de l’ASEAN 2020 qui couvrira toutes les manifestations de l’ASEAN pendant la présidence du Vietnam.Levice-Premier ministre Pham Binh Minh a également honoré des sponsors spéciaux pour la présidence vietnamienne de l'ASEAN 2020.-VNA