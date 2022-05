Le président Nguyên Xuân Phuc assiste le 21 mai à une cérémonie honorant 106 intellectuels scientifiques et technologiques exceptionnels de 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA) a organisé le 21 mai une cérémonie honorant 106 intellectuels scientifiques et technologiques exceptionnels de 2022, en présence du président Nguyên Xuân Phuc.

Le Parti considère toujours les sciences et technologies comme une politique nationale, a réaffirmé Nguyên Xuân Phuc, avant de déclarer apprécier les contributions importantes des chercheurs et de la VUSTA au développement national.

Nguyễn Xuân Phuc a félicité la VUSTA pour avoir promu la créativité des intellectuels scientifiques et technologiques vietnamiens dans le pays et à l'étranger lors de près de ces 40 dernières années.

La VUSTA compte plus de 3,7 millions de membres, dont 2,2 millions d'intellectuels scientifiques et technologiques, soit 32,5% du nombre total d'intellectuels du pays. Les membres de la VUSTA ont apporté une contribution importante à améliorer la capacité d'innovation du Vietnam.

Le chef de l'Etat a appelé les intellectuels scientifiques et technologiques à travailler plus dur, à être plus créatifs et à créer plus de valeurs. Il a demandé à la VUSTA et à ses organisations membres de mieux faire le travail de consultation sur les politiques pour les sciences et technologies, l'innovation, etc.

Le président a émis son souhait que le succès des scientifiques honorés soit une inspiration et promeuve le développement des intellectuels vietnamiens, contribuant au développement national. -VNA