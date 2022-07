Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre des délégués. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie du Vietnam a eu lieu dimanche matin le 24 juillet au Palais de culture et d’amitié, à Hanoï, en présence du président Nguyên Xuân Phuc.



Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a déclaré que les soins aux anciens combattants avait abouti à des réalisations importantes au cours des 75 dernières années, notamment le perfectionnement des politiques relatives aux personnes méritantes.



Actuellement, on dénombre plus de 9,2 millions de personnes méritantes, dont 1,2 million de morts pour la Patrie, plus de 139.000 mères vietnamiennes héroïques, près de 800.000 blessés de guerre et environ 320.000 autres exposés à des produits chimiques toxiques.



S'exprimant lors de l'événement, le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé sa gratitude à des personnes méritantes à la Révolution, affirmant qu'au cours de l'histoire, des millions de personnes avaient consacré leur jeunesse et sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale.



Les guerres ont terminés, mais leurs conséquences persistent dans diverses régions et de nombreuses familles à travers le pays, a-t-il dit.



Le chef de l'Etat a également tenu en haute estime des anciens combattants, des martyrs et leurs familles pour avoir surmonté les défis et apporté des contributions notables à leurs localités et à la société.



En commémoration du 75e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie du Vietnam, le pays a consacré un budget de 400 milliards de dôngs (17 millions de dollars) pour plus de 1,3 million de personnes méritantes à la Révolution.



L'ensemble du système politique, des organisations, des individus et la communauté ont mobilisé des ressources pour construire des ouvrages en hommage aux héros morts pour la Patrie, tout en se concentrant également sur la recherche et l'identification des restes des soldats morts.



L’État s’applique à améliorer les conditions de vie des personnes méritantes et à augmenter le nombre de bénéficiaires, a précisé Nguyên Xuân Phuc. Il a appelé les autorités locales à accorder une plus grande attention aux personnes méritantes en difficulté. -VNA