Cérémonie d'offrande de fleurs au Héros national cubain José Martí à Hanoï . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'Association d'amitié Vietnam – Cuba, en coordination avec l'Union des organisations d'amitié de Hanoï et l’ambassade de Cuba au Vietnam, est allée fleurir dans la matinée du 19 mai le Monument du Héros national cubain José Martí au jardin Tao Dan à Hanoï, ce à l’occasion du 125e anniversaire de la mort du grand leader cubain.

L’événement a vu la présence de l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera, ainsi que des fonctionnaires de l’ambassade de Cuba au Vietnam, des experts cubains travaillant au Vietnam et des représentants de l’Association d'amitié Vietnam – Cuba.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba Nguyen Thi Thu Giang a souligné les grandes contributions de José Martí à la lutte pour l'indépendance du peuple cubain à la fin du XIXe siècle ainsi qu’à l’établissement de l'amitié Vietnam-Cuba.

L’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera, a passé en revue la vie et la carrière du grand leader cubain, tout en soulignant les similitudes dans l’idéologie de lutte pour l'indépendance et la liberté nationales de José Martí et du Président Hô Chi Minh.

Elle a exprimé le souhait que les jeunes générations vietnamienne et cubaine continuaient de promouvoir cette idéologie, ainsi que de préserver et promouvoir les relations de solidarité spéciale et l'amitié entre les deux pays, notamment pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cuba (2 décembre 1960).

Né le 28 janvier 1853 à La Havane, José Marti était écrivain, poète, journaliste et diplomate. Il est aussi le fondateur du Parti révolutionnaire de Cuba.

Ce grand homme est tombé le 19 mai 1895 lors d'un combat contre les colons espagnols. José Marti est considéré comme un idéologue révolutionnaire et un érudit de l'Amérique latine de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est lui qui a posé les fondements pour les relations d'amitié entre le Vietnam et Cuba. Il a exalté les belles traditions patriotiques et de lutte indomptable du peuple vietnamien contre les agresseurs étrangers. –VNA