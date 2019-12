De hauts fonctionnaires du pays hôte et de représentants de diverses autorités vietnamiennes lors de la cérémonie de requiem pour les martyrs vietnamiens et laotiens qui ont donné leur vie au Laos . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une cérémonie de requiem pour les martyrs vietnamiens et laotiens qui avaient donné leur vie au Laos a eu lieu le 9 décembre à Vientiane, à l'occasion du 70e anniversaire de la Journée des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos.

La cérémonie a vu la participation des hauts fonctionnaires du pays hôte et des représentants de diverses autorités vietnamiennes et de la communauté des Vietnamiens au Laos.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien au Laos, Nguyen Ba Hung, a déclaré que cet événement visait à exprimer une profonde gratitude à ceux qui avaient sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté nationale. Les Patries et les peuples vietnamiens et laotiens n'oubliaient jamais la grande sacrifice des martyrs, a-t-il souligné. -VNA