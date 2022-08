Cérémonie de levée du drapeau marquant le 55e anniversaire de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 8 août à Hanoï, une cérémonie de levée du drapeau en l’honneur du 55e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des 22 ans de l'adhésion du Vietnam à cette association.

L'événement a vu la participation, entre autres, du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, des ambassadeurs de pays membres et représentants de partenaires de l’ASEAN et d'autres.

S'exprimant à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que la fondation de l'ASEAN il y a 55 ans, avait créé un fondement pour ses pays membres à concrétiser leur aspiration d’une région de paix, de stabilité à long terme, de développement durable et inclusif.

Photo: VNA

Jusqu'à présent, les pays membres de l'ASEAN peuvent être fiers de ce qui a été accompli dans la réalisation de ce noble objectif, répondant aux aspirations de près de 700 millions d'habitants en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et la vision de l'ASEAN, le ministre Bui Thanh Son a appelé la Communauté de l'ASEAN à redoubler ses efforts pour renforcer la fondation de l'ASEAN et promouvoir une reprise post-pandémique rapide et durable ainsi que développer une vision après 2025 pour la prochaine phase du développement de la communauté.

Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamien s’est déclaré convaincu que l'ASEAN, dans l’avenir, s’envolerait à une nouvelle hauteur, servant mieux les intérêts des nations, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA