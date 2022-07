L'ambassadeur Le Viet Duyen s'exprime lors de la cérémonie de fin d'études. Photo: VNA

Caracas (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Vénézuela a organisé le 30 juin la cérémonie de fin d’études du premier cursus de vietnamien pour les débutants vénézuéliens.



La cérémonie a eu lieu en présence de l’ambassadeur vietnamien Le Viet Duyen, du président de l’Association d’amitié Venezuela-Vietnam, Carolus Wimmer, et de plus de 30 étudiants venus de ministères, d'universités, d'agences de communication et de presse du Venezuela.



L’ambassadeur vietnamien a salué les efforts et l’enthousiasme des étudiants pendant ce cursus de trois mois malgré la pandémie de COVID-19 et leurs travaux professionnels.



Le diplomate a affirmé que son ambassade continuerait à favoriser l’organisation de cours de vietnamien en présentiel et par visioconférence.



Le président de l’Association d’amitié Venezuela-Vietnam, Carolus Wimmer, a déclaré espérer que l’ambassade du Vietnam au Venezuela maintiendrait ces cours de vietnamien et organiserait aussi des cours de culture et de gastronomie vietnamiennes pour que les Vénézuéliens puissent mieux connaître le Vietnam. -VNA