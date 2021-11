Hô Chi Minh-Ville, 17 novembre (VNA) - Une cérémonie pour commémorer les personnes qui ont perdu la vie à cause du COVID-19 se tiendra simultanément à 8 heures du matin le 19 novembre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré à la conférence de presse le comité d'organisation des principales célébrations de Hô Chi Minh-Ville, le 17 novembre.

Photo d'illustration : VNA

L'événement sera co-organisé par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.S'exprimant lors de la conférence de presse, le directeur adjoint du Service de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, Vo Trong Nam, a déclaré que l'événement serait diffusé en direct sur la chaîne de télévision vietnamienne.Plusieurs reportages et un discours du président du comité central de VFF seront projetés avant le début d'un rituel à 8h30 pour commémorer les victimes de la pandémie.Des rituels d'allumage de bougies seront également effectués dans la ville de Thu Duc et dans tous les quartiers de Hô Chi Minh-Ville pour rendre hommage aux victimes de la pandémie. Tous les établissements religieux de la ville sonneront des cloches et les navires dans les ports sonneront du cor.La ville demande aux habitants d'éteindre les lumières et d'allumer une bougie à la mémoire du défunt au même moment.Pendant ce temps, les quartiers situés le long des canaux Nhiêu Lôc-Thi Nghe et Tau Hu-Bên Nghe sortiront des lanternes colorées à 20h35 le même jour.Le directeur adjoint du Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Hoai Nam, a déclaré qu'au 16 novembre, la ville avait enregistré 17.263 décès causés par la pandémie, dont 41,5% d'hommes, 58,5% de femmes et 86,5% de plus de 50 ans, 38 enfants et 62 femmes enceintes figuraient parmi les victimes décédées de la maladie.- VNA