Cérémonie de commémoration de l'Oncle Ho des officiers de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°2

Au cours de leur mandat, les officiers et soldats de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 ont soigné près de 2.000 patients qui sont des membres du personnel des Nations Unies et des habitants locaux, réalisé 28 actes de chirurgie et déployé le transport aérien d'urgence au niveau supérieur pour 11 cas graves et compliqués. Photo: VNA